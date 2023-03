Concert des 3 chaises bleues à Couvin

Le Cycle des Zakoustic’s se poursuit avec un concert étonnant en l’église des Bois de Couvin, ce dimanche 12 mars à 11 h. Le Centre Culturel couvinois proposera en effet une prestation du trio féminin « 3 chaises bleues ». Les trois dames interpréteront leur spectacle d’aventures amoureuses « Dentelles et velours, histoires de couples ».

« 3 chaises bleues » se compose donc de trois voix mais aussi de plusieurs instruments : un violoncelle, une guitare, un ukulélé, un xylophone et des percussions. Le tout garantit une soirée pétillante et émouvante. Sur scène, on reconnaitra Angélique Charbonnel (chant et violoncelle), Manuéline Caseau (chant et guitare) et Marie-Françoise Oliosi (chant et déclamation).