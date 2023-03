337 logements au domaine d’Epinlieu: le permis est octroyé, le chantier va démarrer en mai!

Des maisons et des appartements sont prévus. - D.R.

Toit & Moi fait face à une très forte demande de logements. « Nous avons plus de 4.000 familles en attente d’un logement social », nous expliquait Marc Darville, président de Toit & Moi, il y a quelques mois. L’immobilière sociale a donc besoin de nouvelles habitations et c’est là que le projet du domaine d’Epinlieu tombe à pic.

C’est officiel : la Région a enfin octroyé le permis pour le projet. « Le permis en question permettra de réhabiliter deux premiers quartiers sur le site du Domaine d’Epinlieu, actuellement vétuste et obsolète sur le plan énergétique, mais idéalement situé », détaille la Ville de Mons.

Un quartier humain et écologique. - D.R.

Sont prévus : la construction de 337 logements Q-Zen (Quasi Zéro Energie), comprenant 129 maisons unifamiliales, 25 maisons « kangourous » (bi-familiales), et 158 appartements répartis en 8 immeubles distincts. 116 logements reviendront dans le patrimoine de Toit & Moi.

Humain et écologique

« Lancé par Toit & Moi en partenariat avec le groupe Thomas & Piron, le projet rencontre pleinement les attentes de la Ville de Mons qui cherche à améliorer le cadre de vie dans les quartiers les plus densément peuplés, tout en veillant à créer de la mixité sociale », commente la Ville de Mons.

337 logements créés en tout. - D.R.

Ce projet se veut humain et écologique avec la création notamment d’une épicerie solidaire, de dessertes cyclo-piétonnes, d’une mare et d’espaces de jeux et de détente.