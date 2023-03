Les stages du Centre culturel de Walcourt

Le Centre culturel propose des stages dans la même veine pour les vacances de printemps. Des activités sur mesure pour développer la créativité et sensibiliser les plus jeunes aux beautés de la nature. « Pourquoi un oiseau chante-t ’il ? », « les nids sont-ils toujours dans les arbres ? »… De minuscules en gigantesques, de légendaires en disparus, les oiseaux sont tous plus extraordinaires les uns que les autres.

Tels des aventuriers en quête de nature, sept enfants sont partis cette première semaine des congés de détente à la découverte des campagnes walcouriennes. « Ca se mange les orties ? », « Peut-on peindre avec de la boue ? », « Comment fabriquer de la couleur à l’aide d’éléments glanés dans les bois ? », autant de questions auxquelles les « petits explorateurs » ont pu répondre durant ce stage. En s’essayant à différentes techniques créatives proposées par le Centre culturel, ces apprentis sorciers ont alterné pratiques artistiques et découverte des environs, en compagnie de spécialistes en plantes et en sortilèges.

Le thème de cet été est quant à lui déjà connu : la cartographie créative ! Les enfants apprendront comment fonctionne une boussole, comment réaliser une carte au trésor de leur propre chambre et partiront à la découverte de paysages enchantés et naturels. De 7 à 12 ans, du 1er au 5/05 et du 10 au 14/07 de 9h à 16h – Garderie possible sur demande Centre d’Expression et de Créativité.