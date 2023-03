Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

S’ils se qualifient ce soir, les Genkois deviendront les premiers à atteindre les quarts de finale de la Youth League depuis Anderlecht, en 2015. A l’époque, les jeunes Mauves avaient même atteint la demi-finale, face au Shakhtar Donetsk. Un adversaire moins prestigieux que les équipes affrontées en poule (Arsenal, Dortmund et Galatasaray), en 8es (FC Barcelone) et en quarts (Porto). Finalement, malgré l’ouverture du score via Bourard, les Bruxellois s’étaient inclinés (1-3). Pour certains Anderlechtois, il n’y aura pas de match de plus haut niveau dans la suite de la carrière. Voici ce qu’ils sont devenus, huit ans plus tard.

Mile Svilar. Parti dès l’été 2017 à Benfica parce qu’il ne pouvait avoir des garanties de temps de jeu, il n’a pas trouvé son bonheur au Portugal. Pas plus qu’à la Roma, où il a signé en juillet 2022 un contrat de cinq ans.

Gilles Denayer. Le latéral droit n’a jamais connu le monde professionnel. Après Walhain et La Louvière, Denayer évolue à Tubize-Braine (D2 ACFF).