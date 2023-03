Le réseau social Twitter victime de dysfonctionnements, selon des utilisateurs

Le site, spécialisé dans la détection d’incidents sur internet, rapportait à midi plus de 4.200 signalements aux États-Unis.

Selon les constatations de journalistes de l’AFP, le site et l’application mobile ne permettaient plus d’accéder aux fils d’actualité des tweets les plus récents, mais il était encore possible de consulter certains profils ou de publier des messages.