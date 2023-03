La Fédération belge des taxis demande le retrait d’une station de vélo sur la place Flagey

La Fédération belge des taxis (Febet) demande au cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke van Den Brandt (Groen) d’enlever, au plus tard le 3 mars, un emplacement pour vélo de la place Flagey, venu prendre celui d’un taxi. Faute de quoi, des taxis organiseront une manifestation la semaine du 6 mars et enlèveront eux-mêmes la station pour vélos, selon le président de la fédération.

« Il n’y a plus aucune concertation avec le gouvernement, plus de groupes de travail », déplore le président. « Nous avons rencontré la ministre plusieurs fois en tête à tête, mais on n’est jamais revenu vers nous », ajoute-t-il.