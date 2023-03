La Belgique a connu un hiver plus chaud que la moyenne malgré un mois de décembre sous zéro

Malgré un mois de décembre refroidi par une longue période de gel, les températures élevées des mois de janvier et février ont considérablement pesé dans la balance.

Aucun jour d’hiver (jour durant lequel les températures maximales ne dépassent pas 0ºC) n’a été enregistré à Uccle cette saison, alors que la normale est de 5 ou 6 jours. La température la plus haute enregistrée sur le territoire belge cet hiver était de 18ºC alors que la plus basse a atteint -15,5ºC.

Si les mois de décembre et janvier ont connu des précipitations supérieures à la moyenne, le mois de février, exceptionnellement sec, a finalement permis à l’hiver d’être un peu plus sec que la moyenne (214,9 mm de précipitations pour une normale à 228,6 mm). La Belgique n’a connu que sept jours d’orages durant la saison, soit le troisième chiffre le plus bas pour la période de référence actuelle (1991-2020).