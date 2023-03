Tensions au conseil communal de Jurbise à propos… du master en médecine de l’UMons!

Le refus du master en médecine à l’UMons est «incompréhensible» pour le député-bourgmestre Eric Thiébaut « Un master en médecine à l’UMons est une question de santé publique pour notre région », plaide le bourgmestre d’Hensies.

Eric Thiébaut réagit. - PhotoNews

Par Héloïse Wibaut

Les socialistes de Jurbise ne sont pas les seuls à réagir face au refus du master en médecine à l’UMons. Le bourgmestre d’Hensies et député fédéral Eric Thiébaut dénonce également cette décision. « Le refus de la ministre de l’Enseignement supérieur d’accorder à l’UMons l’habilitation d’organiser un master en médecine est incompréhensible pour moi », dit-il.

Pénurie dans la région

« Notre région connaît une pénurie de médecins généralistes alors qu’elle présente également un état de santé global de ses habitants parmi les moins favorables du pays. La création d’un master en médecine à l’UMons permettrait certainement de susciter les vocations des jeunes Hainuyers », détaille le bourgmestre d’Hensies.

Eric Thiébaut avance des chiffres : en Wallonie, on compte un médecin généraliste pour 992 habitants. « À Mons, il y a environ un médecin généraliste pour 1.111 personnes. La situation est encore plus précaire dans les communes de Boussu, Colfontaine et Quaregnon, où l’on compte en moyenne un généraliste pour 1.400 habitants. Par ailleurs, plus de la moitié des médecins généralistes en Hainaut sont âgés de plus de 55 ans », explique-t-il.

C’est aussi une question d’inclusion sociale et d’accession équitable, selon Eric Thiébaut, qui demande à la ministre de réévaluer sa décision. « Un master en médecine à Mons permettrait de faciliter, dans la région de Mons-Borinage, l’accès aux études de médecine à ceux qui n’ont pas les moyens de se payer un kot à Bruxelles. »