Gare aux arnaqueuses à Waimes et Malmedy: deux femmes, dont une enceinte, ciblent des personnes âgées

Le premier vol a été commis à Waimes, chez une habitante de la rue d’Eupen âgée de 85 ans. « Vers midi et demie, deux jeunes femmes se présentent au domicile. Elles disent qu’elles collectent des dons pour les victimes de la guerre en Ukraine », rapporte la police de la zone Stavelot-Malmedy, bien informée des faits. Elles prennent pour prétexte le froid qu’il fait à l’extérieur pour demander à la dame si elles peuvent rentrer à l’intérieur. Une fois dans la maison, l’une des deux demande à aller aux toilettes tandis que la seconde fait la conversation à la dame. Plus tard, la Waimeraise se rend compte qu’elle a laissé rentrer des voleuses chez elle. « On lui a pris ses bijoux dans sa chambre à coucher », explique la police.

Dans le genre crapuleux, ce nouveau genre de vol par ruse commis à Malmedy et Waimes arrive dans le top. Deux dames se font passer pour des bénévoles avec de bonnes intentions pour dépouiller plus facilement des personnes âgées. Des cibles qu’elles ont probablement repérées à l’avance. Deux victimes ont fait les frais de ce duo machiavélique ce mardi.

Lire aussi Des riverains réclament le retour de l’éclairage public la nuit à Creppe: «Il y a eu plusieurs cambriolages»

Autant dire que les deux victimes sont choquées, mais elles ont tout de même pu fournir une description précise des deux voleuses. « Une est assez mince, mesure environ 1,6 m, a les cheveux longs et blonds. Elle portait un jeans et un manteau beige. Elle parlait allemand, français, ainsi qu’une autre langue étrangère. L’autre est beaucoup plus petite. Elle a les cheveux noirs, courts. Elle portait un anorak noir avec un capuchon dont la fourrure était claire. Celle-là serait vraisemblablement enceinte », indique la police qui tente de retrouver les dames en question. « On aurait remarqué également une petite voiture bleue mais elle n’aurait peut-être pas de rapport avec les faits », tempère la police qui invite d’éventuels témoins à se faire connaître.