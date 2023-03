Les naturalisations ont fait un bond de 14% en 2021 au sein de l’Union européenne

La plupart des nouvelles citoyennetés en 2021 ont été accordées par l’Espagne, la France, l’Allemagne, l’Italie et la Suède. Par rapport à la population totale au 1er janvier 2021, le plus grand nombre de citoyennetés a été accordé par la Suède (8,6 pour mille personnes), suivie par le Luxembourg (7,8), les Pays-Bas (3,6) et la Belgique (3,4).

Au 1er janvier 2022, les citoyens de l’Union Européenne représentaient 94,6 % de la population de l’UE. En 2021, les États membres ont accordé la citoyenneté à 827.300 personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l’UE, soit une augmentation d’environ 14 % (+98.300 personnes) par rapport à 2020. Ces informations proviennent des données sur l’acquisition de la nationalité publiées mercredi par Eurostat.