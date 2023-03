Neymar au cœur d’une nouvelle polémique: il approche une star du volley-ball… et lui propose un plan à trois avec sa sœur jumelle!

Keyla Alves, la joueuse de volley-ball la plus suivie sur les réseaux sociaux avec 7.8 millions d’abonnés sur Instagram, a révélé l’anecdote croustillante concernant Neymar dans l’émission Big Brother. « Savez-vous ce qu’il a fait ? », a-t-elle débuté. « Il discutait avec ma sœur jumelle avant qu’elle ne soit en couple. Puis elle a commencé à voir quelqu’un et il a arrêté. Et qu’est-ce qu’il a fait ? Il m’a envoyé un message, comme si nous n’avions jamais discuté du fait qu’il lui parlait. »