La Ville de Herstal accélère sa transition vers l’éclairage public LED: 3.000 nouveaux luminaires vont être remplacés d’ici 2024

Coup d’accélérateur pour le passage au LED de l’éclairage public à Herstal avec 3.000 nouveaux luminaires remplacés entre 2023 et 2024. Mené par RESA, ce projet poursuit l’investissement réalisé en 2020 qui a vu 2.100 points lumineux convertis en LED nouvelle génération.

« Cette nouvelle installation sera compatible avec les systèmes de gestion à distance de type éclairage intelligent. Il sera donc possible d’y installer des capteurs réseaux permettant d’éteindre à distance chaque luminaire lorsque cela est nécessaire. Par ailleurs, nous profitons de ces travaux pour combler des trous de luminosité existant sur le territoire : 10 luminaires seront rajoutés rue Adam Henrard, au carrefour entre les rues Clawenne et Croix Jurlet, rue Basse Campagne, rue Lucien Colson et rue de l’Agriculture », se réjouit, Bojana Visic, Echevine en charge de l’Énergie.