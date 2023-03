Malgré quatre emplois, Jana et Vincent, 24 ans, ont vu la banque refuser de leur prêter de l’argent pour acheter une maison: «À quoi ça sert de travailler si dur?»

Entre l’augmentation des coûts de la vie et les nouvelles lois, acheter une maison est une tâche bien difficile pour bon nombre de jeunes couples. Jana et Vincent, 24 ans, de Leopoldsburg, en ont fait les frais, comme le révèle Het Nieuwsblad. Alors qu’il pensait réunir toutes les conditions pour acheter une maison, accumulant quatre emplois, en plus d’un apport dans le projet immobilier, le couple a essuyé un refus de la banque. Lui a un job de peintre en bâtiment dans une entreprise et il travaille également à son compte. Elle est employée à temps plein et a également commencé à travailler à son compte dans une activité secondaire. « On nous a toujours appris qu’il faut travailler dur pour obtenir ce que l’on veut », explique Jana à nos confrères flamands.

Le coût de cette maison était de 295.000 euros et vu que des travaux étaient à prévoir, Jana et Vincent ont demandé un prêt de 300.000 euros. « Nous n’avions pas encore les 10 % d’apport personnel. Mais on pouvait encore économiser, même si ça devient de plus en plus difficile à cause de la hausse des coûts. »

« Un gros coup dur » Le couple se dit outré par la réponse de la banque qui leur a demandé si les parents ne pouvaient pas intervenir. « À quoi ça sert de travailler si dur ? », se demande alors Jana. « J’ai répondu que non et que je ne voulais pas qu’ils le fassent. On a pris un coup. Est-ce que tous les jeunes reçoivent une somme d’argent de la part de leurs parents ? Ça a été un gros coup dur pour nous. »