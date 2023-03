MWC 2023: la grande Messe de la tech sans grandes nouveautés

Dans cette course à l’évolution, Huawei garde un œil sur l’environnement. « Si nous continuons à augmenter notre consommation de données sans faire attention à la consommation d’énergie, fondamentalement, ce ne sera pas durable », insiste Victor Qian. A ses yeux, les nouvelles technologies doivent aider -et aident déjà- à sauver de l’énergie (recyclage, utilisation de technologies permettant l’économie d’énergie des produits eux-mêmes, des antennes plus durables…). « L’économie d’énergie vient de l’innovation de nos produits. » Une vision finalement obligatoire pour une entreprise qui ambitionne la neutralité carbone. « On fait beaucoup d’efforts dans ce sens », assure Victor Qian. Pour l’instant, difficile de dire quand ils le seront vraiment. Comme tous les autres géants de la tech qui mettent de plus en plus en avant cette notion de « durabilité ».

Ayant du mal à émerger sur ce marché depuis les sanctions américaines, la marque chinoise se tourne donc vers l’avenir. Vers « les solutions du futur ». Comprenez des technologies, des outils, intelligents. « Notre stratégie a toujours été la connectivité. Des appareils mais également l’infrastructure », explique le Country Manager belge. Côté appareils, le constructeur s’intéresse énormément aux voitures (un lancement a d’ailleurs eu lieu en Chine l’année dernière). Pour l’infrastructure, la 5G est le maître mot. Et ce n’est pas la vitesse qui intéresse Huawei. « La technologie permet de mettre en place un grand nombre de solutions, d’innovations. » Une grande partie de leur stand y était d’ailleurs consacrée : vidéo 3D en direct dans laquelle on peut zoomer/dézoomer ou encore changer l’angle (voir vidéo ci-dessous) ; remplacer les QR Codes en analysant les rayons (à l’instar de ce que peut faire Amazon aux Etats-Unis avec ses magasins sans caisse)… Autant de pratiques qui tirent parti des possibilités de la 5G pour offrir des services « utiles » et « efficaces ».

Avec le plus grand stand de cette édition 2023 du Mobile World Congress (MWC), il était pratiquement impossible de passer à côté d’Huawei. Véritable « ville dans la ville », le géant chinois déchu était à Barcelone pour montrer et présenter l’ensemble de ses « solutions ». « On est heureux d’être totalement de retour et l’affluence dépasse déjà celle de 2019, avant le Covid », nous confie Victor Qian, Country Manager de Huawei Belgique & Luxembourg. S’il y a évidemment une partie consacrée aux smartphones, l’entreprise met l’accent sur ses autres technologies. « Mais bien sûr, on va continuer d’innover et travailler sur nos téléphones flagship », précise Victor Qian.

Par Guillaume Pavoncelli

« En Europe, on doit encore développer la marque. » Ces mots sortent de la bouche de Dirk Pauwels, directeur pour la Belgique et le Luxembourg chez OPPO. Un aveu de faiblesse ? Pas vraiment. Si on l’analyse à la lumière de l’évolution européenne de la marque chinoise, on comprend aisément que cette phrase est justement d’ambition. L’ambition d’encore grandir et de truster le top 3 des plus gros vendeurs de smartphones dans le monde (OPPO est actuellement quatrième* plus gros vendeur de smartphones dans le monde, derrière Samsung, Apple et Xiaomi). Pour autant, il n’est pas question de se précipiter. « On veut faire les choses correctement, on accepte de prendre un peu plus de temps que prévu. »

Le pliable en est l’exemple parfait. Technologie maîtrisée depuis l’année dernière avec le Find N (qui était réservé exclusivement au marché chinois), OPPO a attendu 2023 pour commercialiser un Flip en Europe… sauf en Belgique ! Une décision étonnante quand on sait que de l’autre côté de nos frontières, ce Flip N2 est disponible. Marché belge pas encore assez mature pour cette technologie ou manque de visibilité de la marque ? La réponse se situe peut-être entre les deux. Car si le constructeur a réussi à se faire connaître du grand public -les ventes ont augmenté de 400% dans notre pays entre 2021 et 2022, selon les données publiées par Cisco et relatées par nos confrères du Laatste Nieuws-, grâce à une présence importante chez les opérateurs (qui propose un téléphone de la marque avec un abonnement) ou encore le partenariat avec la Champions League, il joue surtout dans la cour des entrées-milieux de gamme. « Mais on veut petit à petit que les gens basculent vers les séries Reno (milieu de gamme, ndlr) et Find (haut de gamme, ndlr). Il est vrai que nous avons un pourcentage important de vente de la série A (entrée de gamme). Ça va reste mais le but, c’est de basculer dans les gammes plus hautes. »

Si l’ambition est là, la stratégie n’a semble-t-il pas changé. « On veut que nos produits soient vus comme des appareils de qualité vendus à un prix correct, avec une expérience et un soutien. » Et comme d’autres dans son secteur, OPPO intègre de plus en plus le concept de durabilité dans sa vision. « La technologie aide. Prenons par exemple le BHE (Battery Health Engine), cela permet d’avoir une batterie qui tient plus longtemps (le nombre de cycle est augmenté, permettant de conserver 80 % de sa capacité après 1.600 cycles, ndlr) et donc un téléphone qui dure dans le temps », explique Dirk Pauwels. Suffisant pour devenir neutre en carbone d’ici 2050, comme annoncé lors de ce MWC ? Seul l’avenir le dira.

*Le classement, basé sur les expéditions de smartphones (les marques étant frileuses à l’idée de publier ces chiffres), inclus les ventes des smartphones One Plus pour OPPO puisqu’il s’agit du même groupe.