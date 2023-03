MWC 2023 – «La stratégie d’Huawei a toujours été la connectivité»

Avec le plus grand stand de cette édition 2023 du Mobile World Congress (MWC), il était pratiquement impossible de passer à côté d’Huawei. Véritable « ville dans la ville », le géant chinois déchu était à Barcelone pour montrer et présenter l’ensemble de ses « solutions ». « On est heureux d’être totalement de retour et l’affluence dépasse déjà celle de 2019, avant le Covid », nous confie Victor Qian, Country Manager de Huawei Belgique & Luxembourg. S’il y a évidemment une partie consacrée aux smartphones, l’entreprise met l’accent sur ses autres technologies. « Mais bien sûr, on va continuer d’innover et travailler sur nos téléphones flagship », précise Victor Qian. La partie consommateurs n’était pas la plus importante du stand Huawei - Belga image

Ayant du mal à émerger sur ce marché depuis les sanctions américaines, la marque chinoise se tourne donc vers l’avenir. Vers « les solutions du futur ». Comprenez des technologies, des outils, intelligents. « Notre stratégie a toujours été la connectivité. Des appareils mais également l’infrastructure », explique le Country Manager belge. Côté appareils, le constructeur s’intéresse énormément aux voitures (un lancement a d’ailleurs eu lieu en Chine l’année dernière). Pour l’infrastructure, la 5G est le maître mot. Et ce n’est pas la vitesse qui intéresse Huawei. « La technologie permet de mettre en place un grand nombre de solutions, d’innovations. » Une grande partie de leur stand y était d’ailleurs consacrée : vidéo 3D en direct dans laquelle on peut zoomer/dézoomer ou encore changer l’angle (voir vidéo ci-dessous) ; remplacer les QR Codes en analysant les rayons (à l’instar de ce que peut faire Amazon aux Etats-Unis avec ses magasins sans caisse)… Autant de pratiques qui tirent parti des possibilités de la 5G pour offrir des services « utiles » et « efficaces ».