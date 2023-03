Le responsable des casernes de La Louvière et Binche, le capitaine Manderlier, prend sa retraite à 65 ans: «Je n’ai pas vu le temps passer»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le capitaine Manderlier était jusqu’à ce mardi le responsable des casernes de la cité des Loups et du Gille.. « Je suis entré à la caserne de La Louvière comme pompier volontaire, en décembre 1979, » se souvient-il. Quelques années plus tard, en juillet 1993, il saisit l’opportunité de passer professionnel. « J’ai décroché tous mes brevets : sapeur, sous-officier et officier. » Il ne s’arrête pas là : en parallèle, il devient coordinateur à l’école provinciale du feu, où il organise les formations des pompiers hennuyers.

« Mes journées étaient très chargées ! Petit à petit, j’ai dû m’en détacher. En 2016, on m’a demandé si je voulais devenir responsable de regroupement, ce que j’ai accepté. »