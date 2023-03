Pour maintenir l'alimentation en électricité pendant la durée des travaux, un groupe électrogène sera placé sur le réseau du 06 mars à 10h30 au 09 mars à 13h00.

Pour des raisons techniques et de sécurité, l'alimentation électrique sera toutefois interrompue durant ces périodes : le 06 mars entre 8h30 et 10h30 et le 09 mars entre 13h00 et 15h00.