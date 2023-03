57 signalements en 2022 pour infraction au RRU et au Pras à Bruxelles: «C’est le reflet de notre difficulté à faire appliquer des mesures»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des infractions au règlement régional d’urbanisme (RRU) et au plan régional d’affectation du sol (PRAS) sont régulièrement soulevées. Selon la députée Victoria Austraet (Indépendante), les signalements ne sont pas suivis par la commune, urban.brussels et la police. « Les infractions à cette disposition du RRU sont malheureusement monnaie courante : il est fréquent de voir des zones de recul entièrement dallées », a-t-elle dénoncé lundi avant d’interpeller Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État à l’urbanisme, en commission. « Des activités non conformes sont parfois organisées dans des zones vertes à haute valeur biologique. C’est par exemple le cas au Val du bois des béguines à Neder-Over-Heembeek. »