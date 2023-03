Les pompiers de Bruxelles interviennent en renfort pour un feu de maison à Dilbeek

Les flammes se sont propagées au grenier de la maison voisine. Une partie de la toiture a dû être démontée. « Les collègues de la zone de secours Vlaams Brabant Ouest (Dilbeek et Lennik) ont procédé à la vérification des maisons avoisinnantes et de l’arrière des maisons. Ils ont également procédé au déblai et ont assuré le suivi de l’intervention », explique Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers.

L’origine serait accidentelle. Aucun blessé n’est à déplorer, mais l’habitation est inhabitable.