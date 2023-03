«Je voulais leur donner un moment de bonheur»: le généreux voisin de table qui avait réglé la note de deux familles au restaurant explique son geste

C’était une belle surprise qu’avaient eu Caroline, Sophie et leurs familles, le mercredi 15 février au moment de quitter le restaurant dans lequel ils venaient de souper. Un généreux voisin de table avait décidé de payer la note de 200 euros pour les deux familles. Ce qui avait évidemment fait le bonheur de ses membres. Il ne s’était pas identifié et avait simplement laissé un message « vivre leurs rêves ».

Lire aussi Surprise au moment de payer l’addition au restaurant: leur voisin de table avait déjà réglé leur note, «cela m’a chamboulée et mon amie, Sophie, n’en a pas dormi de la nuit»

de videos

Nos confrères de l’Union ont retrouvé cette mystérieuse personne. Il s’agit de Nicolas Salzard, chef d’entreprise à Châteauroux. « Je les entendais parler de voyages qu’ils aimeraient faire pour les vacances, mais dans leur discussion, il y avait toujours un « mais » », explique-t-il. « Ils se trouvaient toujours un obstacle pour ne pas réaliser ces voyages. Or, en demandant au serveur de rajouter la phrase « vivre leurs rêves » je voulais qu’ils réfléchissent et se lancent. Quand on veut quelque chose, on peut le faire. Avec des mais, on n’avance pas. Avec des « et », oui ! »