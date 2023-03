Voici la première Mini « Made in Germany »

Les préparatifs vont bon train dans l’usine BMW de Leipzig, en Allemagne. C’est en effet là que le nouveau Countryman sera assemblé (à partir de fin 2023), ce qui en fera aussi la première Mini « Made in Germany ». Une décision on ne peut plus logique puisque c’est dans cette usine que sont déjà produites les BMW Série 1, Série 2 Gran Coupé et Série 2 Active Tourer qui partagent la même plateforme que le SUV Mini.

Energie éolienne

Cette usine particulièrement moderne dispose de quatre éoliennes de 190 mètres de haut. En 2021, elles ont produit pas moins de 21,9 GWh d'électricité, ce qui correspond à la consommation électrique annuelle de plus de 5.000 ménages de 3 personnes. Depuis 2017, l'électricité produite peut être stockée temporairement dans le parc de stockage composé de 700 batteries haute tension provenant des BMW i3.