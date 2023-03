Les premiers noms du festival de Dranouter, à côté de Comines-Warneton, dévoilés: Warhaus sera de la partie

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chaque année, ce sont des milliers (51.000 l’an dernier) de festivaliers qui gagnent les prairies situées au pied du Kemmelberg, pour un festival tout en décontraction, teinté d’humour et surtout riche en musiques variées. Du Belge, mais aussi des groupes étrangers émergents, sur fond de folk.

Cet été, du 4 au 6 août, le festival de Dranouter, installé à un petit quart d’heure de Warneton, proposera à nouveau une affiche éclectique et une atmosphère familiale. Les premiers noms du line-up viennent d’être dévoilés, et on ne peut que se réjouir d’y retrouver l’excellent Warhaus, projet « parallèle » d’un des membres du groupe Balthazar, qui était venu s’emparer de la plaine des 24h de Mouscron voici deux ans.