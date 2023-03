La VW ID.3 se bonifie

Lancée en plein Covid et subissant de plein fouet la crise des semi-conducteurs, la première génération de l’ID.3 n’a pas eu la vie facile. Cette version mise à jour a pour mission de rectifier le tir, avec une série d’évolutions technologiques et qualitatives. Esthétiquement, on remarque le bouclier redessiné qui prolonge un capot plus galbé, la ligne de pavillon gris argenté et la disparition des stickers sur le montant arrière. Une nouvelle teinte vert olive est également proposée.

Multimédia revu

Dans l’habitacle, la qualité de finition est en net progrès, avec des matériaux plus valorisants et des plastiques moussés. Le système multimédia a quant à lui été totalement revu. Il bénéficie notamment de mises à jour à distance. L’écran passe à 12 pouces et son ergonomie se veut plus intuitive. Parallèlement, le planificateur d’itinéraire a été repensé de manière à atteindre la destination le plus rapidement possible en tenant compte de l’état de charge de la batterie, du trafic et de la puissance des bornes disponibles sur le parcours. Cette nouvelle ID.3 conserve son unique moteur placé sur le train arrière et ses deux offres de batterie, pour une autonomie maximale de 571 km.