La « poire » de Fisker

Attendue en 2024, la Fisker Pear se montre désormais sans sa tenue de camouflage, preuve que le modèle n’est plus très loin de la commercialisation. Ce crossover entièrement électrique présente des lignes douces, dénuées d’arêtes vives, avec des poignées de portes affleurantes et des caméras en guise de rétroviseurs. A l’arrière, un bandeau lumineux entoure complètement la lunette du hayon, ce dernier proposant une cinématique totalement inédite. Pas certain, par contre, que les éléments lumineux du toit (en verre) soient conservés sur la version de série.

Moins de 30.000 €

Fisker affirme que sa Pear pourra atteindre 480 km d’autonomie grâce à son aérodynamique soignée, et annonce un prix de départ placé sous la barre des 30.000 €. La marque annonce également avoir déjà enregistré 5.600 réservations. La Pear sera assemblée dans l’usine de Foxconn, dans l’Ohio.