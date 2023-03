Le programme complet des Aralunaires (Arlon) enfin dévoilé !

Au total ce sont 36 artistes sur 5 jours dans plus de 17 lieux qui se produiront au coeur de la ville d'Arlon. Et n'oubliez pas Le Lab, le parcours gratuit de 10 concerts durant le week-end chez des particuliers et endroits uniques.

Le festival découvertes des terres du sud s’offre une affiche grand-écart pour les curieux, jalonnée de solides moments forts ! Après Antoine Willemans en 2022, c’est November Ultra (Révélation féminine - Victoires de la Musique 2023) qui nous donne rendez-vous au sommet de la Knippchen à l’Église Saint-Donat pour lancer les festivités le 3 mai. Au même moment : Meule et Vaague ouvriront le bal de leur côté en faisant trembler l’ancien Palais de Justice. A la lecture de ces trois phrases, vous avez l'essence même du festival : une affiche paritaire, inclusive, défricheuse et éclectique pour une 14ème édition des Aralunaires qui s'annonce explosive !

Le jeudi vous en prendrez plein les yeux et les oreilles à l'ISMA avec Rachael Dadd, et dans l’Escalier (ULiège) avec Miki et Walter Astral pour un concert perché et sensationnel.

Le vendredi, melting-pot hyper-vitaminé à l’Entrepôt avec DITZ, O. le duo anglais batterie-saxophone, le riot-punk des Lambrini Girls et l’excellent shoegaze d’Eosine. Au Palais, le vendredi soir on parlera de renouveau hip hop avec une escapade DMV/Plug/Trap assurée par Tyana P et Jwles, et une after où Mikamayonnaise (Kiosk Radio) sera aux commandes.

Le samedi, rendez-vous au Palais et au Nord pour un doublé festif. Au Palais, la soirée rave des ARA23 avec la techno bien sentie de efdemin, une des figures clés du regretté Berghain, la résidente du Fuse et de Kiosk Radio Emily Jeanne et un live entre break, bass music et sonorités tribales de Leese. Comme le veut la tradition, l’ancien Café du Nord se mute en club rock façon CBGB qui aurait forcé sur le maitrank avec l’américain Ron Gallo, le garage rock de Pursses et le cowboy garage de Tuff Guac.

Autre temps fort, K.Zia célébrera l’union R&B, trap, soul, pop et afrobeats dans la belle Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville dans lesquelles les Ara n’avaient pas mis les pieds depuis 2016 !

Le dimanche, retour sur le Lab et puis rendez-vous en fin d’après-midi pour le Balaux Halles d’Arlon, tout nouveau lieu inédit, pour 2 lives et un DJ set célébrant la musique électronique aventureuse, dans une scénographie unique et avec de quoi se restaurer avant de filer pour une soirée de clôture mémorable à l’Entrepôt autour de Lander & Adriaan (littéralement autour, puisqu’ils joueront dans la fosse) et KAU Trio.