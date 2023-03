Un tram soulevé à Forest pour délivrer un garçon de 12 ans!

Un garçon de 12 ans, qui voyageait seul et n’était donc pas accompagné, s’est coincé la jambe gauche et le pied droit entre un tram de la ligne 97 et le quai de l’arrêt Wiels, à Forest, en direction de Louise, ce mercredi après-midi, vers 2 h 15.

« Les pompiers de Bruxelles avec l’aide de la Stib qui a soulevé le tram avec son propre matériel sont intervenus pour extraire l’enfant de cette fâcheuse posture. La victime a été emmenée à l’hôpital. Elle était blessée aux niveaux des jambes, mais ses jours n’étaient heureusement pas en danger », indique Walter Derieuw.