Un couple de commerçants bat le rappel des troupes pour rendre Florennes plus agréable à vivre et à visiter: « Pas mal de citoyens sont prêts à faire bouger les choses » (photos)

Avec Delphine Lousberg, son épouse, Hervé Hins a décidé d’investir le vieux Florennes, soit le quartier compris entre la place de l’Hôtel de Ville et la rue du Chapitre.

Petit à petit, la rue du Chapitre revit. - JLP

Le couple a ainsi acquis et retapé un immeuble rue de la Collégiale. « En 2019, nous y avons ouvert « Les Trésors d’Elethis », un magasin d’articles de cadeaux », explique Hervé. « Nous nous sommes assez rapidement aperçus que nous devions étoffer notre offre pour satisfaire nos clients, et nous avons déménagé voici un an quelques mètres plus loin, place Baurain. »