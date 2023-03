Un crowdfunding pour un magasin d’Airsoft encore plus grand à La Bruyère

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est en février 2020 que l’aventure de Bravo Factory démarre. À l’époque, un premier atelier officiel et professionnel pour la pratique de l’Airsoft est créé. En juillet 2020, l’atelier déménage du côté de Rhisnes pour une surface plus grande et mieux adaptée et opère une transformation vers un magasin.

Le local a déjà été acheté. - D.R.

Le projet développé par Colin Marthus prend encore plus d’ampleur au point qu’il faut une surface plus grande. Et si les nouveaux locaux ont déjà été trouvés et que les aménagements ont déjà commencé, le magasin Bravo Factory a besoin d’aide. Pour cela, un crowdfunding a été lancé.