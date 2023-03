Barney, un cochon nain de Chimay suivi par 720 personnes sur Instagram, est en tournage dans une série avec Kad Merad: «Il est 10 fois plus intelligent qu’un chien» (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Installée à Chimay, la ferme Plume et Chon dispose d’un élevage de cochons nains. En tout, les propriétaires en comptent 8 : 2 mâles et 6 femelles. Lorsqu’ils se reproduisent, il n’est pas rare qu’un petit de la portée soit vendu. C’est le cas de Barney qui a été adopté par une famille de Couvin. Désormais âgé de 7 mois, il sera prochainement à l’affiche d’une série diffusée sur Canal+ et dérivée du film « Mais qui a tué Pamela Rose ? ». On le retrouvera en compagnie des acteurs Kad Merad et d’Olivier Baroux.