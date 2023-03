Mauvaise surprise pour Frantz, d’Enghien: il reçoit une amende de 350 euros alors que sa voiture peut circuler en zone de basses émissions, «c'est véritablement scandaleux!»

Bruxelles Fiscalité en fait voir de toutes les couleurs à Frantz, d’Enghien, depuis presqu’un an, comme le racontent nos confrères de RTL Info. Tout a commencé en avril 2022, avec un premier courrier lui précisant qu’il ne pouvait pas circuler en zone de basses émissions avec un véhicule Euro 4. « J’ai reçu un premier avertissement comme quoi je roulais dans une zone basses émissions et que je risquais une amende de 350 euros », explique-t-il. « J’ai alors envoyé tous les documents concernant mon véhicule qui est un Euro 6. »

Malgré cette première protestation, un autre avertissement lui est parvenu. Il est alors allé s’expliquer en personne dans les bureaux de la zone de police de Sylle et Dendre. Tout était censé rentrer dans l’ordre, mais il a pourtant bien reçu une amende, le 25 novembre. « On m’a aussi répondu qu’il fallait payer l’amende et qu’ils faisaient un ticket avec ma réclamation », ajoute l’habitant d’Enghien. « A l'heure où chaque centime compte, c'est véritablement scandaleux. »