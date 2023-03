Il harcèle et crève les pneus de ses ex-compagnes à Hastière et Philippeville

Le tribunal correctionnel de Dinant a entamé ce mercredi le procès d’un homme né en 1987 et poursuivi pour des faits de violence conjugale, harcèlement, port d’armes et mise hors d’usage de plusieurs véhicules commis entre 2018 et 2022 à Hastière et Philippeville.

Entre 2018 et 2020, le prévenu aurait crevé 12 pneus du véhicule d’une première ex-compagne. «Elle a alors trouvé un lieu de sécurité à Philippeville. Monsieur a ensuite commandité l’incendie de son véhicule. Elle a encore dû déménager», explique son avocate. L’homme faisait aussi régulièrement du chantage au suicide dans lequel il impliquait ses enfants.