Depuis quelques jours, l’IFAPME (l’Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises) a publié une nouvelle offre de formation inédite en Belgique et qui se déroulera à Mons : apprendre les fondamentaux pour devenir tatoueur via une formation de 128 heures ! Une initiative qui révolte les tatoueurs belges…