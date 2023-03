P2A/P3A | Le gardien de Braives Roman Graczyk rejoindra le Patro Lensois en fin de saison: «J’y vais pour reprendre goût au foot»

« Braives voulait me garder mais c’était plus des paroles que des actes et le fait que tous mes amis partent m’a encouragé à le faire. On a mal pris le fait que Jo Hella n’ait pas pu finir la saison. Braives voulait écrire un nouveau chapitre de son histoire, là il aura une page blanche », confie Roman Graczyk. « Je vais au Patro Lensois pour reprendre goût au foot avec des amis et pour un projet intéressant. Lensois m’a montré qu’il me voulait vraiment. »