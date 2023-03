Alors qu’il avait abandonné le changement d’heure, un pays fait marche arrière pour «rationaliser la consommation d’énergie»

Ses 105 millions d’habitants sont de plus en plus pauvres à mesure que les créanciers prennent le contrôle du pays et que l’inflation monte en flèche.

Le gouvernement a approuvé mercredi un texte stipulant que l’horloge sera reculée ou avancée chaque dernier vendredi d’avril et chaque premier jeudi d’octobre de chaque année. L’heure d’été avait été supprimée en Égypte il y a une dizaine d’années, mais elle fait aujourd’hui son retour.