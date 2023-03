«On était tous défoncés»: un proche de Pierre Palmade revient sur les heures qui ont précédé le terrible accident Dans cet accident, une femme enceinte a perdu son bébé. Elle et deux autres personnes, dont un enfant, ont été grièvement blessées. Bestimage/photonews

Le 10 février dernier, Pierre Palmade, sous emprise de cocaïne et qui faisait manifestement la fête depuis 72 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé. Lors de sa garde à vue, Pierre Palmade a confié avoir « honte », et ne se souvenir de rien du tout, simplement d’avoir « fermé la grande grille en fer de sa propriété ». Ensuite, c’est un « trou noir ».

Quelques jours plus tard, une autre enquête a été ouverte, pour détention d’images à caractère pédopornographique. Lors des fouilles de la maison de Pierre Palmade, des images à caractère pédopornographique ont effectivement été retrouvées ce 23 février. Il reste à déterminer si ces images viennent d’un ordinateur qui appartenait effectivement ou non à l’humoriste. Ce dernier aurait expliqué que « tout est faux », selon le magazine Voici.

Pour BFMTV, un ami de Pierre Palmade est revenu sur les heures qui ont précédé le terrible accident. Celui qui n’a pas révélé son nom a la trentaine, et fréquente l’humoriste depuis trois ans. Leur amitié ? Ce proche la décrit comme toxique car elle n’est basée que sur le sexe, la drogue et l’alcool : « Je pense que déjà, juste se piquer mutuellement, c’est déjà se mettre en danger. Clairement. Surtout que j’ai déjà fait des overdoses et lui aussi. Les personnes qui aiment le danger, aiment bien le fréquenter aussi. » Et de poursuivre : « On avait même une fois envisagé de faire une cure ensemble. Finalement, j’y suis allé seul. »

Ce proche révèle également que Pierre Palmade et ses invités étaient déjà sortis de la maison, en voiture, quelques heures avant le drame, pour se rendre à la pharmacie. « On était tous défoncés », confirme-t-il, avec une pensée pour les victimes…