Spectaculaire accident entre une Ford Fiesta et un camion: le conducteur tentait d’échapper à la police à plus de 160km/h (vidéo)

La course poursuite s’est déroulée en juillet dernier, vers 4h du matin, sur une autoroute. Le média britannique The Sun raconte que la police s’était lancée à la poursuite d’Oliver Clark, 19 ans, qui roulait à plus de 160km/h. Les images de la caméra située sur le tableau de bord de la voiture de police a enregistré toute la scène.

Le jeune conducteur a fini par perdre le contrôle de son véhicule et il a percuté l’arrière d’un camion avant d’entrer en collision avec la voiture de police qui le suivait. Il a dû être plongé dans le coma pendant quatre jours avant de pouvoir assister à son procès au terme duquel il a écopé de 12 mois de prison avec sursis pendant deux ans.