Les oubliés de la LEZ: «Amener au service d’urgence son enfant, avec un véhicule non autorisé, c’est payer une taxe de 350 euros en plus des frais d’hôpital»

La zone de basse émission (LEZ) interdit l’accès à Bruxelles aux véhicules les plus polluants. Une dérogation peut être obtenue pour diverses catégories de publics précarisés mais l’accès aux soins est le grand perdant, alerte Bernadette Cowé, présidente de la section DéFI de Hal « Amener au service d’urgence d’un hôpital universitaire, son enfant, avec un véhicule non autorisé c’est payer une taxe de 350 euros en plus des frais d’hôpital. Les patients chroniques relevant d’un centre de référence pour maladie rare ou orpheline ne disposant pas d’un véhicule autorisé mais ayant l’obligation de se rendre au minimum une fois par trimestre au centre de référence voient aussi leur facture de soins exploser à cause de cette taxe LEZ. Les patients de la périphérie sont particulièrement impactés, qu’ils soient néerlandophones ou francophones, cela n’a pas d’importance. Il est urgent que leurs voix soient entendues et que des solutions soient apportées », déclare-t-elle. Elle a d’ailleurs fait les frais de cette politique : sans avocat, elle aurait dû payer 1.200 euros réclamés par un huissier pour avoir amené son fils de 34 ans atteint de la mucoviscidose à l’hôpital universitaire de Jette pendant un an, a-t-elle précisé à la Dernière Heure.

Impossibilité de prendre les transports En commission Environnement ce mercredi, le député Marc Lowenstein (DéFI) demande que les patients trop malades, trop faibles ou trop handicapés pour prendre les transports publics bénéficient d’une exonération à la LEZ.

« L’accès aux soins doit être assuré pour tous, LEZ ou pas LEZ ! Certains hôpitaux bruxellois sont des centres de référence. Certains patients, d’où qu’ils viennent, s’y font soigner depuis parfois des années par une équipe médicale spécialisée », rappelle le député régional DéFI, Marc Loewenstein. « Ça ferait peut-être plus de véhicules à Bruxelles mais si je dois faire un choix entre d’une part l’accès à des soins de santé de qualité pour tous et l’autonomie des PMR et, d’autre part une application stricte de la LEZ, le choix est très vite fait, c’est d’abord les plus vulnérable et je ne m’inquiète pas de l’impact minime de cette mesure sur la qualité de l’air »

« Cas très spécifiques » Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Environnement, a rappelé que les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées et dont le titulaire de la plaque d’immatriculation est titulaire de la carte de parking pour handicapé, les véhicules dont le titulaire de la plaque d’immatriculation ou une personne domiciliée à la même adresse est titulaire d’une carte de stationnement pour handicapé et a droit à une intervention majorée dans les soins de santé (le statut Bim) et, les véhicules équipés d’un système intégré au véhicule destiné à l’embarquement d’une personne en fauteuil roulant peuvent déroger à la LEZ. « Ces dispositions couvrent déjà le plus grand nombre de cas de figure et permettent aux personnes qui en ont vraiment besoins e bénéficier d’une dérogation. Une réflexion est en cours au niveau de l’administration pour prévoir le cas échéant de nouvelles dérogations marginales comme c’est le cas en région flamande pour des parents d’un enfant handicapé domicilié à l’adresse de l’autre parent. Ce sont des cas très spécifique », a indiqué le ministre.