La sécurité des usagers des places Flagey et Sainte-Croix à Ixelles inquiète: «On a l’impression que la commune se décharge complètement de ce qui se passe sur la place Flagey»

Les places Flagey et Sainte-Croix sont des lieux forts fréquentés à Ixelles. Les conseillers communaux Kathrine Jacobs et Geoffroy Kensier (Objectif XL) s’inquiètent du sort de ces places, estimant que l’état du mobilier urbain et du pavement laisse à désirer.

Les élus de la liste Objectif XL ont questionné l’échevin des Travaux publics Yannick Piquet (PS) à ce sujet. « Des problèmes de sécurité pourraient survenir par défaut d’entretien. » Les conseillers pointent du doigt les marquages au sol des passages piétons, des panneaux de signalisation et déchets de chantier laissés à l’abandon ainsi que le manque de plusieurs potelets devant assurer la protection des piétons.