MWC 2023 – Oppo: «On veut que nos produits soient vus comme des appareils de qualité vendus à un prix correct»

« En Europe, on doit encore développer la marque. » Ces mots sortent de la bouche de Dirk Pauwels, directeur pour la Belgique et le Luxembourg chez OPPO. Un aveu de faiblesse ? Pas vraiment. Si on l’analyse à la lumière de l’évolution européenne de la marque chinoise, on comprend aisément que cette phrase est justement d’ambition. L’ambition d’encore grandir et de truster le top 3 des plus gros vendeurs de smartphones dans le monde (OPPO est actuellement quatrième* plus gros vendeur de smartphones dans le monde, derrière Samsung, Apple et Xiaomi). Pour autant, il n’est pas question de se précipiter. « On veut faire les choses correctement, on accepte de prendre un peu plus de temps que prévu. »

Le pliable en est l’exemple parfait. Technologie maîtrisée depuis l’année dernière avec le Find N (qui était réservé exclusivement au marché chinois), OPPO a attendu 2023 pour commercialiser un Flip en Europe… sauf en Belgique ! Une décision étonnante quand on sait que de l’autre côté de nos frontières, ce Flip N2 est disponible. Marché belge pas encore assez mature pour cette technologie ou manque de visibilité de la marque ? La réponse se situe peut-être entre les deux. Car si le constructeur a réussi à se faire connaître du grand public -les ventes ont augmenté de 400% dans notre pays entre 2021 et 2022, selon les données publiées par Cisco et relatées par nos confrères du Laatste Nieuws-, grâce à une présence importante chez les opérateurs (qui propose un téléphone de la marque avec un abonnement) ou encore le partenariat avec la Champions League, il joue surtout dans la cour des entrées-milieux de gamme. « Mais on veut petit à petit que les gens basculent vers les séries Reno (milieu de gamme, ndlr) et Find (haut de gamme, ndlr). Il est vrai que nous avons un pourcentage important de vente de la série A (entrée de gamme). Ça va reste mais le but, c’est de basculer dans les gammes plus hautes. »