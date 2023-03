Après 29 ans de succès à Gozée, La Dacquoise fermera ses portes le dimanche 12 mars, La Palette Sucrée reprendra le flambeau

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En presque 30 ans, La Dacquoise est devenue une institution dans le monde de la chocolaterie carolo. Mais ce début d’année 2023 marque, malheureusement, la fin de cette success story.

Un message, sobre et clair, a été publié par Dimitri Salmon et sa femme, Sandra, sur leurs réseaux sociaux. « Chers clients, nous vous accueillons à partir du mercredi 1er mars pour une période limitée. En effet, après de nombreuses années à vous servir, nous passons le flambeau à partir du 15 mars. Merci pour votre fidélité et votre soutien. »

La reprise est donc connue.