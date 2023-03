Coup dur pour le Bayern Munich: Leroy Sané devrait rater le match retour contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions

Le Bayern Munich reçoit dans une semaine le Paris Saint-Germain lors du huitième de finale retour en Ligue des champions. Avec un résultat positif à l’aller, les Bavarois ont une option sur la qualification mais vont devoir d’un élément essentiel contre les Parisiens.

Bild a annoncé ce mercredi une mauvaise nouvelle. Leroy Sané s’est blessé à l’entraînement et devrait rater ainsi le match de ce week-end face à Stuttgart et celui de mercredi 8 mars contre le PSG. Du côté parisien, Neymar et Presnel Kimpembe sont d’ores et déjà forfaits.