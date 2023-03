Pour lutter contre la pédopornographie en ligne, Child Focus veut s’inspirer d’une initiative américaine

« L’industrie doit prendre ses responsabilités », a indiqué mercredi la fondation pour les enfants disparus et sexuellement exploités. Child Focus a également en projet un outil similaire.

Avec son outil en ligne « Take It Down », le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) américain permet aux utilisateurs de cesser le partage en ligne d’images ou vidéos où ils apparaissent nus, partiellement nus ou qui sont sexuellement explicites.