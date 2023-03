Standard: le SL16 FC devra compter sur lui-même pour se sauver

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une participation aux Playoffs 2 pour l’une, le maintien en Challenger Pro League pour l’autre : les deux équipes professionnelles du Standard devront sans doute lutter jusqu’au bout pour tenter d’assouvir les ambitions clairement définies par leur direction. La question se pose du coup avec d’autant plus d’acuité : certains jeunes repris régulièrement par Ronny Deila, mais dont le temps de jeu en équipe première est limité, comme Cihan Canak et Lucas Noubi, seront-ils appelés, si la situation devient critique, à renforcer le SL16 FC pour lui permettre de grappiller les points nécessaires ? De temps à autre en tout cas, sachant qu’à trois reprises d’ici la fin de la phase classique du championnat (le 5 mars à Jong Genk, le 19 mars contre Dender et le 15 avril contre Jong Genk), la deuxième équipe jouera après la première, ce qui pourrait permettre à Canak et Noubi, pour ne citer qu’eux, d’aider leurs équipiers du SL16 s’ils n’ont évolué que quelques minutes, ou pas du tout, avec la première…