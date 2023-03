Festival international des Arts de la Rue à Chassepierre (Florenville) : les nouvelles créations

Ce lieu accueille depuis lors les artistes en résidence de création dans un cadre champêtre et calme qui rend possible un travail à l’extérieur : dans les champs, les rues ou sur la rivière.

Ces résidences permettent aux artistes de s’inscrire dans un contexte géographique et social particulier (le milieu rural), et leur offre ainsi des moments privilégiés de partage afin de leur permettre d’expérimenter, répéter, ressentir, échanger et peaufiner leurs créations. Ils se produiront ensuite pendant le festival.