Finale de «The Dancer»: malgré de belles performances, les danseurs montois ont été éliminés

William, jeune Montois de 18 ans, a brillé lors de l’émission « The Dancer », se révélant un peu plus à chaque émission. « Dans la vie de tous les jours, je me sens plus franc », a-t-il confié lors de l’émission. William est arrivé sur le plateau timide et réservé mais en ressort grandi.

Le jeune danseur a livré de belles prestations pour cette finale, notamment une avec son coach Agustìn Galiana, qu’il a chorégraphiée lui-même. « C’est ma rencontre humaine de l’année », a-t-il décrit en parlant de son entraîneur. Le jeune a été qualifié pour la dernière épreuve mais face aux deux derniers concurrents, le Montois n’a malheureusement pas gagné.