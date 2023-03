Il force une relation sexuelle avec Julie, 15 ans, lors d’une soirée à Chimay: elle avait accepté de le suivre dans sa voiture, il a cru qu’il pouvait tout se permettre…

La fête battait son plein, dans la nuit du 25 au 26 septembre 2020, à Chimay. Julie (prénom d’emprunt) et Lucas batifolent, ils s’étaient déjà échangés des messages dernièrement. Ils se plaisent et elle voit en lui plus qu’une simple amourette. Elle accepte de le suivre dans sa voiture, un peu plus à l’écart de la foule pour avoir un peu plus d’intimité. Là, ils s’embrassent. Mais Lucas veut aller plus loin. Julie refuse. Elle dit non, le repousse. Il lui force la main et ils finissent par avoir une relation sexuelle, malgré le refus de Julie. Peu après, elle quitte la voiture, effondrée. Lucas, lui, « n’a pas senti qu’elle n’était pas d’accord ». En septembre 2020, Lucas avait 19 ans. Julie en avait 15.