Alors qu’il n’a pas plu depuis plus de 30 jours, la France prend des mesures d’urgence contre la pénurie d’eau

« L’absence de pluie depuis plus de 30 jours en France constitue une menace majeure pour nos ressources en eau l’été prochain », a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, à l’issue d’une réunion du gouvernement.

« Parce que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé aux préfets de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles de restrictions ou d’interdictions progressives et temporaires des usages non essentiels de l’eau pour les familles et les entreprises », a précisé le porte-parole du gouvernement.