Woluwe-Saint-Pierre présente la première chaudière communale alimentée en biomasse locale

« Le projet s’inscrit dans le programme de transition énergétique de la commune », affirme Antoine Bertrand (Ecolo), échevin de la Transition énergétique de Woluwe-Saint-Pierre. La nouvelle chaudière fonctionne grâce à des plaquettes de bois séché qui proviennent d’arbustes broyés. Le but à long terme serait de récolter le bois utilisé dans des entreprises adaptées qui emploient des personnes en situation de handicap dans la commune, pour favoriser un circuit court.

La nouvelle installation remplace six chaudières et un total de 46.000 mètres cubes qui chauffaient le bâtiment jusqu’ici. La coopérative affirme qu’avec cette nouvelle chaudière, 107 tonnes de CO2 peuvent être évitées en une année. Un mètre cube de plaquettes de bois séché équivaut à 100 litres de mazout et 100 mètres cubes de gaz, selon Coopeos.