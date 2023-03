Le camion de 33 tonnes de l’ASBL Convoi de la solidarité Belgique est bien parti de Battice vers les villages dévastés en Ukraine

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme on vous en avait parlé la semaine passée, le camion de l’ASBL Convoi de la solidarité Belgique est parti ce 1er mars au matin vers l’Ukraine, et démarrait du hall de Radermecker à Battice. Le but de la manœuvre : aider et soigner les Ukrainiens sur place.