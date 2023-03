Le duo louviérois Fusion grand vainqueur de The Dancer: «Nous danserons toujours ensemble»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Spectacle grandiose ce mardi dans l’émission The Dancer. Les cinq finalistes ont offert de belles performances au public présent en live et celui derrière son écran, lors d’un concours en deux étapes. Favoris depuis les demi-finales, avec les meilleurs scores, Salena et Kevin ont su convaincre et ont relevé leur propre défi : celui de décrocher le trophée lors de leur ultime compétition.